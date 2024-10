Liberoquotidiano.it - "Pasta e provola": cosa portano in studio, Fazio si scatena in diretta

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Uno schiocco con le dita, l'aria da navigato piacione catodico, lo sguardo sornione di chi ne ha viste molte di scene come questa. Fabioa Che tempo che fa, sul Nove, ospita Paola e Chiara, entrambe in versione mora. Un fatto che confonde non poco i telespettatori, ma vabbè. Sul palco le due sorelle si esibiscono nel loro ultimo singolo Il linguaggio del corpo, sinuose e sensuali. E in mezzo, un po' troppo impettito ma efficace, c'è proprio il padrone di casa. Il siparietto, ahilui, dura poco perché a spezzare l'idilliaco triangolo arriva BigMama, l'altra ospite musicale eccellente della domenica sera. La rapper napoletana entra con passo sicuro in, con Fabietto che appena la vede abbassa lo sguardo intimorito, per poi con la mano cederle lo scettro, pardon il microfono.