Osimana convincente Montefano al tappeto

(Di lunedì 14 ottobre 2024): Santarelli, Falcioni (40’ st Tucci), Mosquera, Calvigioni, Patrizi, Sasso (17’ st Bellucci), Micucci, Bambozzi (1’ st Fermani), Mafei (17’ st Gigli), Minnozzi (31’ st Buonaventura), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Marchesini, Colonnini, Bugaro. All. Labriola.: David, Martedì, Luciani, Gabrielli, Postacchini (1’ st Calamita), Orlietti, Nardacchione (17’ st Topa), Pincini (32’ st Marzuillo), Papa, Scocco (30’ st Taddei), Rombini (26’ st Monachesi). Panchina: Strappini, Guzzini, Castagnani, Bonacci. All. Manisera. Arbitro: Previdi di Modena. Reti: 2’ pt Micucci, 20’ pt Alessandroni, 20’ st Gigli, 45’ st Monachesi. L’vince e convince. Per la prima volta in stagione in campionato e per giunta in casa, in un Diana che richiama per il derby contro ilun pubblico importante.