One Piece, che succede? Annunciata una pausa di sei mesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo studio pare abbia deciso di concedere una piccola pausa ai suoi scrittori e animatori per quanto riguarda la produzione Lo studio Toei Animation, che produce l'anime One Piece, ha rivelato il suo piano per dare un po' di respiro alla serie, risolvendo un importante problema di ritmo su due diversi fronti, proprio ora che l'anime si stava avvicinando sempre di più alla trama del manga originale. Tramite un comunicato stampa, inoltre, Toei e Crunchyroll hanno annunciato che una versione rimasterizzata dell'arco di "Fish-Man Island" sarà trasmessa sulla piattaforma a partire dal 27 ottobre. La Fish-Man Island Saga è una rivisitazione dell'arco narrativo, con tagli e compositing aggiornati e audio Dolby Atmos. In particolare, si occuperà anche del ritmo di Movieplayer.it - One Piece, che succede? Annunciata una pausa di sei mesi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo studio pare abbia deciso di concedere una piccolaai suoi scrittori e animatori per quanto riguarda la produzione Lo studio Toei Animation, che produce l'anime One, ha rivelato il suo piano per dare un po' di respiro alla serie, risolvendo un importante problema di ritmo su due diversi fronti, proprio ora che l'anime si stava avvicinando sempre di più alla trama del manga originale. Tramite un comunicato stampa, inoltre, Toei e Crunchyroll hanno annunciato che una versione rimasterizzata dell'arco di "Fish-Man Island" sarà trasmessa sulla piattaforma a partire dal 27 ottobre. La Fish-Man Island Saga è una rivisitazione dell'arco narrativo, con tagli e compositing aggiornati e audio Dolby Atmos. In particolare, si occuperà anche del ritmo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

L’anime di One Piece annuncia una pausa storica - Agendo come la venticinquesima trama della serie anime, l’Arco dell’Isola degli Uomini-Pesce si concentra su nuovi cattivi acquatici che hanno messo in moto un piano per conquistare il luogo. One Piece aveva accennato a un annuncio importante questa settimana e i fan potrebbero essere scoraggiati nell’apprendere che l’anime non ha diffuso la notizia che un nuovo progetto è in lavorazione. (Nerdpool.it)