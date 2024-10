Agi.it - Omicidio di Rozzano, Il padre di Daniele: "Mi disse che aveva accoltellato qualcuno e poi rise"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - "Ho buttato le cuffie dove c'è l'Area 51 in via Lombardia in una pattumiera pubblica di colore verde". È Maurizio Rezza, ildi, che spiega agli inquirenti di avere gettato via l'oggetto "del valore di 14 euro" che sarebbe stato 'causa' dell'di Manuel Mastrapasqua. L'uomo, sentito il 12 ottobre, riferisce ai carabinieri anche che il figlio gliche "forsetirato una pugnalata a un ragazzo, poi si è messo a ridere". Sentito come testimone ma avvisato della possibilità di non rispondere in quanto congiunto della persona fermata, dà la sua versione su cosa accadde la sera del delitto confessato dal figlio. "Quella sera è arrivato tardi a casa e siccome lui tante volte ne ha combinate diverse e quella sera mi ha detto 'ho fatto a botte con uno', gli ho chiesto se mi prendesse in giro: ha detto di no.portato a casa delle cuffie.