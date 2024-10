Ilnapolista.it - Nico Williams: «Il fantacalcio sta diventando pericoloso. Giocatori insultati e minacciati se non segnano»

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha 22 anni e il calcio spagnolo ai suoi piedi. E mentre una sfida tra le nazionali di streamer (sì, esistono le nazionali di calcio per content creator) al Metropolitano è stata sospesa per insulti razzisti dalle tribune,dice che per lui esiste una sola grande missione: l’anti-razzismo. Lo fa in una lunga intervista a El Mundo. “È importante rendere tutti consapevoli che molte persone vengono in Spagna per guadagnarsi il pane, per cercare di realizzare un futuro che non hanno nel loro Paese e per dare una vita migliore ai propri figli. La mia famiglia ha fatto quel viaggio e lo abbiamo raccontato in un film che spiega come sono quasi tutti quelli che vengono qui. La Spagna sta andando avanti sulla strada giusta e noi dobbiamo continuare così. Ci sono sempre persone che cercano di vendere un’altra immagine dei migranti, ma sono una minoranza.