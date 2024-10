Milan, un regalo per Fonseca: Pulisic già ‘liberato’ da Pochettino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Christian Pulisic sarà fresco e riposato per Milan-Udinese di sabato sera a 'San Siro': evitata la seconda amichevole degli U.S.A. Pianetamilan.it - Milan, un regalo per Fonseca: Pulisic già ‘liberato’ da Pochettino Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Christiansarà fresco e riposato per-Udinese di sabato sera a 'San Siro': evitata la seconda amichevole degli U.S.A.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Christian Pulisic torna a Milanello da infortunato? La motivazione - Milan, Christian Pulisic fa tremare i tifosi rossoneri: l’americano tornerà a Milanello in anticipo. Milan, Christian Pulisic lascia il ritiro degli Stati Uniti e torna a Milanello in anticipo: infortunio o scelta tecnica? View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Pulisic e McKennie lasciano il ritiro degli Stati Uniti : tornano con Milan e Juventus|Primapagina - Bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui, deve essere in forma, felice, forte”. POCHETTINO SU PULISIC – Nei giorni scorsi, Mauricio Pochettino aveva espresso la sua preoccupazione sul minutaggio di Pulisic: “Nel Milan sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa. (Justcalcio.com)

Pochettino sorprende Milan e Juve liberando Pulisic e McKennie : il Ct concede il rientro anticipato - Christian Pulisic e Weston McKennie rientrano in anticipo dagli impegni con la Nazionale degli Stati Uniti. Pochettino va incontro a Milan e Juventus dopo aver visto stanchi i due calciatori decidendo di concedergli riposo per essere fisicamente al 100%.Continua a leggere . (Fanpage.it)