Milan Matteo Gabbia sempre più vicino al rinnovo? Le parole dell’agente

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di contratto di Matteo Gabbia con il Milan. La conferma arriva direttamente da Tullio Tinti, l'agente del giocatore Il Milan ha chiamato Tullio Tinti per discutere del prolungamento di contratto di Matteo Gabbia. L'inizio di stagione del numero 46 rossonero ha conquistato la dirigenza che vuole ora blindarlo anche per le prossime stagioni. Un rinnovo meritatissimo. Il centrale difensivo non si è abbattuto dopo le bocciature degli anni scorsi e la cessione in prestito al Villareal ma ha continuato a lavorare duramente in attese della sua occasione. Sforzi ora tutti ripagati come svelato dallo stesso agente del calciatore ai microfoni di TuttoMercatoWeb: Gabbia ha fatto il salto nelle ultime due stagioni, è consapevole dei suoi mezzi. E' un ragazzo fantastico e un giocatore importante, lo ha dimostrato sul campo.

Calciomercato Milan - Matteo Gabbia vicino al rinnovo. I dettagli - Contro l’Inter la scelta coraggiosa di Paulo Fonseca ha premiato, adesso posto fisso da titolare e convocazione in Nazionale. Si parla di un rinnovo fino al 2030 con un raddoppio dell’ingaggio. Per questo motivo il club rossonero adesso si sta seriamente muovendo per il suo rinnovo. Il difensore ex Villareal, una volta tornato al Milan sembrava destinato a rimanere per lo più una seconda ... (Dailymilan.it)

Milan - Nazionale - Matteo Gabbia deve ancora attendere per l’esordio con Luciano Spalletti - Le parole Il centrale potrà comunque sperare di giocare (da titolare o a gara in corso) lunedì nella gara contro Israele, sempre nel girone di Nations League, prevista allo stadio di Udine, il Bluenergy. L’ex Villareal attende il CT e spera di poter scalare le gerarchie azzurre per quanto riguarda la linea difensiva. (Dailymilan.it)

