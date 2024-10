Mercato Milan – Concorrenza inglese per un giovane talento: ecco chi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan dovrà stare attento alla Concorrenza inglese per un giovane talento: ecco chi Pianetamilan.it - Mercato Milan – Concorrenza inglese per un giovane talento: ecco chi Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da Fichajes.net, ildovrà stare attento allaper unchi

Calciomercato Milan - Moncada su Jonathan David : ma la concorrenza è spietata! - Il Diavolo, però, può contare sul fattore Fonseca, suo allenatore in Francia. Calciomercato Milan, fari puntati sul bomber Jonathan David: ma la concorrenza è davvero ampia. Questi i numeri: nella stagione 2022-23 ha segnato 26 reti in 40 partite, mentre nell’annata 2023-24 ne ha messi a segno 26 in 47 match. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan – David nel 2025? Numeri top - concorrenza agguerrita - Jonathan David, attaccante del Lille, torna nel mirino del Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. È seguito da tanto tempo. (Pianetamilan.it)

