Marche, reddito procapite: il comune più ricco e il meno abbiente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Conero svetta in cima alla classifica. In provincia di Macerata, il paese più 'povero' è anche il meno esteso della regione Ilrestodelcarlino.it - Marche, reddito procapite: il comune più ricco e il meno abbiente Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Conero svetta in cima alla classifica. In provincia di Macerata, il paese più 'povero' è anche ilesteso della regione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la patente a punti. Marchettini - Ance : : "L’edilizia farà da cavia. Ma meno burocrazia" - In questo modo il mercato registra una concorrenza al rialzo. Parola del presidente di Ance Siena, Giannetto Marchettini, che spiega: "Le imprese già in possesso della certificazione Soa (società organismi di attestazione) sono esenti dalla patente a punti, in quanto hanno già una serie di requisiti e qualifiche per partecipare agli appalto pubblici. (Lanazione.it)

Immissioni in ruolo - quasi 6mila posti in meno rispetto al 2023-2024 : circa il 40% in meno in Emilia Romagna - Marche - Sicilia e Toscana. Tutti i dati a confronto - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati relativi alle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024-2025, offrendo l'opportunità di un confronto interessante con i numeri dell'anno precedente. L'analisi comparativa, dal punto di vista numerico, rivela tendenze significative e variazioni notevoli tra le diverse regioni. (Orizzontescuola.it)