Riminitoday.it - Maltempo in vista: da mercoledì attese quattro perturbazioni con piogge anche molto intense

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sebbene l’inizio della settimana si prospetti all’insegna di un’alta pressione in progressivo rinforzo, il tempo risulterà in prevalenza stabile e perlopiù asciutto, ma non sempre soleggiato a causa della presenza di annuvolamenti di passaggio e nubi basse, quest’ultimesotto forma di