“Macerata, va riaperto il reparto di Malattie infettive” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Macerata, 14 ottobre 2024 – “Accolgo e mi faccio carico dell’appello lanciato dal consigliere Giordano Ripa affinché anche Macerata abbia un suo reparto di Malattie infettive”. Così Romano Carancini, consigliere regionale del Pd ed ex sindaco di Macerata dopo l’appello del consigliere comunale. Il caso si è riaperto dopo che il ragazzo colpito dalla Dengue è stato trasferito a Fermo, poiché a Macerata non c’è più un reparto di Malattie infettive. “Due anni fa – prosegue – la direzione dell’allora Area Vasta, anche in relazione al ruolo svolto dalla palazzina in cui una volta si trovava il reparto nel corso della pandemia Covid, aveva auspicato una scelta in questa direzione. Ebbene ora c’è l’occasione per concretizzarla. Ilrestodelcarlino.it - “Macerata, va riaperto il reparto di Malattie infettive” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – “Accolgo e mi faccio carico dell’appello lanciato dal consigliere Giordano Ripa affinché ancheabbia un suodi”. Così Romano Carancini, consigliere regionale del Pd ed ex sindaco didopo l’appello del consigliere comunale. Il caso si èdopo che il ragazzo colpito dalla Dengue è stato trasferito a Fermo, poiché anon c’è più undi. “Due anni fa – prosegue – la direzione dell’allora Area Vasta, anche in relazione al ruolo svolto dalla palazzina in cui una volta si trovava ilnel corso della pandemia Covid, aveva auspicato una scelta in questa direzione. Ebbene ora c’è l’occasione per concretizzarla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alberto Scuffia in pensione : i vigili del fuoco di Macerata salutano il loro caporeparto - Festa grande per il traguardo raggiunto. Ieri ha chiuso la sua lunga carriera con un intervento di incendio tetto dove è avvenuto casualmente l’incontro con un collega con cui aveva iniziato la propria carriera. . Le esperienze non sono di certo mancate per lui. Un cerchio che si chiude per Scuffia, che in questi anni oltre al servizio è stato anche allenatore delle giovanili di calcio, ... (Ilrestodelcarlino.it)