Oasport.it - LIVE Berrettini-Darderi, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del derby

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:14 L’olandese Griekspoor completa l’opera superando in due parziali il russo Kotov. Tra poco meno di 20spazio dunque alitaliano. 18:42 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Concluso il primo parziale tra Griekspoor e Kotov, con l’olandese bravo ad imporsi per 6-4. Al termine di questa sfida ci sarà ilitaliano. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP 250 ditra Matteoe Luciano. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra l’americano Aleksandar Kovacevic e lo svizzero Dominic Stricker.