LIVE Berrettini-Darderi 6-4 5-2, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’italo-argentino serve per rimanere nel match (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Game Berrettini. Scappa via il dritto in corsa di Darderi, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel match. 40-0 ACE numero 10 del romano. 30-0 Servizio vincente Berrettini. 15-0 Nono ACE del finalista di Wimbledon 2021. 2-4 Game Darderi. Non passa il rovescio dal centro di Matteo, che torna ora alla battuta. 40-15 Scappa via la risposta di rovescio del romano. 30-15 Decolla il dritto lungolinea di Berrettini. 20:40 Riparazione finita, si riparte! 20:38 Continuano le operazioni di sistemazione della rete con i due azzurri che cercano di mantenere i muscoli in attività. 20:35 Arriva finalmente un addetto che cambierà per intero il nastro verticale. 20:33 match interrotto a causa del distacco del gancio che tiene ancorata la rete alla superficie. 15-15 Si spegne in rete il rovescio in back di Berrettini. Oasport.it - LIVE Berrettini-Darderi 6-4 5-2, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’italo-argentino serve per rimanere nel match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Game. Scappa via il dritto in corsa di, che dopo il cambio di campo servirà pernel. 40-0 ACE numero 10 del romano. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Nono ACE del finalista di Wimbledon 2021. 2-4 Game. Non passa il rovescio dal centro di Matteo, che torna ora alla battuta. 40-15 Scappa via la risposta di rovescio del romano. 30-15 Decolla il dritto lungolinea di. 20:40 Riparazione finita, si riparte! 20:38 Continuano le operazioni di sistemazione della rete con i due azzurri che cercano di mantenere i muscoli in attività. 20:35 Arriva finalmente un addetto che cambierà per intero il nastro verticale. 20:33interrotto a causa del distacco del gancio che tiene ancorata la rete alla superficie. 15-15 Si spegne in rete il rovescio in back di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Stoccolma 2024 : Berrettini si prende il derby con Darderi e accede al secondo turno - Il gigante romano, reduce dal secondo turno a Shanghai (sconfitto al set decisivo da Rune), ha sconfitto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4 6-3, rispettando il pronostico della vigilia e staccando il pass per gli ottavi di finale contro il mancino svizzero Dominic Stricker, entrato in gara in virtù del ranking protetto. (Sportface.it)

LIVE – Berrettini-Darderi 6-4 6-3 - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 00. La velocità della superficie, infatti, sembra favorire il tennis del capitolino piuttosto che quello di Darderi. 5-3 SECONDO SET – Berrettini ancora molto solido al servizio. SECONDO SET – Un servizio di Darderi a 205 km/h ha rotto un supporto e ora gli addetti ai lavori stanno cercando di sistemare. (Sportface.it)

Atp Stoccolma 2024 - Berrettini-Darderi interrotta per un problema alla rete : tutti gli aggiornamenti - . The post Atp Stoccolma 2024, Berrettini-Darderi interrotta per un problema alla rete: tutti gli aggiornamenti appeared first on SportFace. Sul 4-1 15-15 del secondo set, una prima di servizio di Darderi ha infatti rotto un supporto della rete, costringendo gli addetti ai lavori ad entrare in campo per risolvere il problema. (Sportface.it)