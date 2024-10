Agi.it - L'istituto comprensivo Virgilio di Roma ricorda i suoi alunni ebrei vittime delle leggi razziali

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - A poche ore dall'anniversario di quel sabato nero della razzia del Ghetto, che vide 1259strappati dalle proprie abitazioni per essere deportati nei campi di sterminio, l'ha organizzato un momento perre i propriche furonodel 1938 e quindi allontanati dai banchi di scuola. Il senso è quellopietre di inciampo. Il 15 ottobre alle ore 11, davanti alla scuola primaria Trento Trieste (in via dei Giubbonari 41) "sarà messa una targa", scrive la scuola, "per non dimenticare quei bambini e per manifestare la contrarietà a ogni forma di razzismo".