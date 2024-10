“L’esperto racconta…” Giovanni Serafini al museo della natura e dell’uomo con “Predatori di un oceano perduto” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro ciclo di appuntamenti, fino a gennaio 2025 con cadenza mensile, si inaugura al museo della natura e dell’uomo dell’Università di Padova, in corso Giuseppe Garibaldi 39 a Padova. Sarà infatti possibile incontrare gli esperti di una materia (paleontologia, mineralogia, zoologia e Padovaoggi.it - “L’esperto racconta…” Giovanni Serafini al museo della natura e dell’uomo con “Predatori di un oceano perduto” Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro ciclo di appuntamenti, fino a gennaio 2025 con cadenza mensile, si inaugura aldell’Università di Padova, in corso Giuseppe Garibaldi 39 a Padova. Sarà infatti possibile incontrare gli esperti di una materia (paleontologia, mineralogia, zoologia e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via il ciclo di conversazioni tematiche del giovedì al Museo Civico di Storia Naturale - Al via domani, 10 ottobre, presso il Museo Civico di Storia Naturale in via Scalabrini 107, il ciclo di conversazioni tematiche con esperti naturalisti, scienziati e studiosi che apriranno le porte dello spazio espositivo ogni giovedì alle 21. A inaugurare la rassegna, Angelo Battaglia con... (Ilpiacenza.it)

‘Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo’ a Foggia - gli eventi al Museo di Storia Naturale e al Museo del Territorio - Il Polo biblio-museale di Foggia anche quest’anno aderisce alla ‘Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo’ (F@Mu), organizzata sin dal 2013 dalla ‘Associazione Famiglie al Museo’ per creare occasioni di fruizione familiare nei numerosi luoghi espositivi. Un museo green è il tema scelto per... (Foggiatoday.it)

'Predatori del microcosmo' - un'esposizione al Museo civico di Storia naturale - Un'esposizione dedicata alla lotta per la sopravvivenza di ragni, insetti, anfibi e rettili, che rimarrà visitabile fino al 13. . . Nella giornata di venerdì 11 alle 17, al Museo civico di Storia naturale di Ferrara, in largo Florestano Vancini 2, sarà inaugurata la mostra 'Predatori del microcosmo'. (Ferraratoday.it)