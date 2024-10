Panorama.it - L'economia green diventa tossica, cinesi 98 pannelli solari su 100, Europa prossima alla saturazione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Come accade per il settore automotive, anche quello deivede la Cina essere fortemente aiutata dal suo governo per favorire produzione ed esportazione. Nei primi giorni di settembre l'Agenzia Ansa pubblicò una nota nella quale si leggeva: “L'Italia è uno dei mercati leader delle tecnologie pulite in, ospitando un numero importante di impianti di produzione di energia solare ed eolica. Quantocapacità di produzione, oltre il 22% deifotovoltaici integrati negli edifici proviene dall'Italia. E' quanto emerge nel capitolo dedicato all'Italia del rapporto sullo stato dell'Unione dell'energia della Commissione Ue, che mette in evidenza come l'Italia sia tra i primi due maggiori produttori europei nel fotovoltaico.