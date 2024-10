Latina / I poliziotti sequestrano merce contraffatta in procinto di essere commercializzata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Latina – La Polizia di Stato di Latina nella serata di ieri è intervenuta in zona Latina Lido, dove alcuni soggetti stranieri, presumibilmente di origini nordafricane, avevano messo su alcuni banchetti in cui era merce contraffatta pronta per essere venduta. In particolare i poliziotti della Squadra Volante, impegnati nei consueti servizi di osservazione e di L'articolo Latina / I poliziotti sequestrano merce contraffatta in procinto di essere commercializzata Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / I poliziotti sequestrano merce contraffatta in procinto di essere commercializzata Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 14 ottobre 2024)– La Polizia di Stato dinella serata di ieri è intervenuta in zonaLido, dove alcuni soggetti stranieri, presumibilmente di origini nordafricane, avevano messo su alcuni banchetti in cui erapronta pervenduta. In particolare idella Squadra Volante, impegnati nei consueti servizi di osservazione e di L'articolo/ IindiTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Merce contraffatta - sequestro al lido di Latina : i quattro venditori fuggono in spiaggia - Avevano allestito alcuni banchetti lungo il lido di Latina, vendendo prevalentemente borse, tutte risultate contraffatte. I poliziotti della squadra volante della questura, impegnati in un servizio di controllo e osservazione del territorio, sono intervenuti proprio perché hanno notato un gran... (Latinatoday.it)

Artena. Incidente sulla Via Latina. Mercedes Classe A si ribalta sull’asfalto. Illeso il conducente. Sono intervenuti i Carabinieri - Illeso il conducente. Cronache Cittadine ARTENA – Intorno alle 13 di oggi, 3 Settembre, sulla Via Latina, un’auto si è ribaltata finendo la corsa sulla L'articolo Artena. . Sono intervenuti i Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Mercedes Classe A si ribalta sull’asfalto. Incidente sulla Via Latina. (Cronachecittadine.it)

Artena. Incidente sulla Via Latina. Mercedes Classe A si ribalta sull’asfalto. Illeso il conducente. Sono intervenuti i Carabinieri - Illeso il conducente. Mercedes Classe A si ribalta sull’asfalto. . Incidente sulla Via Latina. Sono intervenuti i Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine ARTENA – Intorno alle 13 di oggi, 3 Settembre, sulla Via Latina, un’auto si è ribaltata finendo la corsa sulla L'articolo Artena. (Cronachecittadine.it)