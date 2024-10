La Polizia provinciale evita l'incendio di un tir (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tempestivo intervento della Polizia provinciale evita l’incendio di un tir. L’episodio si è verificato giovedì 10 ottobre alle 8.50 circa, durante un posto di controllo per servizio di Polizia stradale sulla S.S. 749, nei pressi di Sant’Elia Fiumerapido. Gli agenti della Polizia provinciale Frosinonetoday.it - La Polizia provinciale evita l'incendio di un tir Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tempestivo intervento dellal’di un tir. L’episodio si è verificato giovedì 10 ottobre alle 8.50 circa, durante un posto di controllo per servizio distradale sulla S.S. 749, nei pressi di Sant’Elia Fiumerapido. Gli agenti della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In auto sulla provinciale con un chilo di cocaina : fermato dalla polizia - BRINDISI – Un chilo di cocaina è stato sequestrato dalla Polizia stradale durante un servizio di controllo del territorio effettuato nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 10 ottobre). Da quanto appreso, la sostanza stupefacente si trovava a bordo di un’auto condotta da uno straniero, unico... (Brindisireport.it)

Ci sono troppi furti di castagne : nel Casertano la polizia provinciale pattuglierà i campi - A Roccamonfina, sede della sagra del fungo porcino e della castagna IGP, gli alberi sorvegliati speciali contro i furti di castagne.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Raccolta castagne - vigilanza della polizia provinciale contro i furti - A parte l’opera di prevenzione e deterrenza, gli agenti della Polizia provinciale, in collaborazione con la Polizia municipale e le altre forze dell’ordine, svolgeranno anche un servizio di gestione del traffico e di lotta alla sosta selvaggia durante le manifestazioni in programma nell’area roccana, in primis la rinomata maxisagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino di Roccamonfina che, come ... (Anteprima24.it)