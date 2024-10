Ilfattoquotidiano.it - La guerra sui calendari ora è ufficiale: le leghe europee e i calciatori presentano reclamo alla Ue contro la Fifa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Ilo internazionale di calcio, eccessivamente saturato, mette a rischio la sicurezza e la salute dei giocatori, e minaccia la sostenibilità economica e sociale di importanti competizioni nazionali apprezzate per generazioni dai tifosi in Europa e nel mondo”. Ora è: ladeiè iniziata. E il primo atto è unCommissione Ue presentato dall’associazione delle(che comprende anche la Serie A) – insieme a La Liga – e dFifpro Europe (il sindacato dei). Sotto accusa c’è laper abuso di posizione dominante nell’imposizione delo delle partite internazionali 2025–2026, con particolare riferimento al Mondiale per club 2025 e al Mondiale 2026 in Usa, Canada e Messico.