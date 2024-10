Italia-Israele di Nations League, orario e dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine blindata per la partita della quarta giornata di Nations League tra Italia e Israele. Gli azzurri vogliono tornare a vincere dopo il 2-2 con il Belgio e consolidare il primo poso nella classifica del girone. Cambi in formazione per Spalletti che lancia Vicario al posto di Donnarumma. Fanpage.it - Italia-Israele di Nations League, orario e dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine blindata per la partita della quarta giornata ditra. Gli azzurri vogliono tornare a vincere dopo il 2-2 con il Belgio e consolidare il primo poso nella classifica del girone. Cambi in formazione per Spalletti che lancia Vicario al posto di Donnarumma.

DIRETTA Nations League - Italia-Israele | Formazioni UFFICIALI LIVE - Si chiude la settimana degli impegni delle Nazionali con la quarta giornata della Nations League che vede l’Italia ospitare Israele Quarta giornata della fase a gironi per la Nations League A per la Nazionale Italiana e secondo impegno casalingo consecutivo: questa volta è il turno di Israele. it vi offre la cronaca del match del ‘Bluenergy Stadium – Stadio Friuli’ di Udine. (Calciomercato.it)

Italia-Israele - le formazioni ufficiali : le scelte di Spalletti e Shimon -  A disposizione: Donnarumma, Di Gregorio, […]. Gli schieramenti Alle 20:45 la sfida valida per la partita di Nations League Italia-Israele. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. (Calcionews24.com)

Italia-Israele - le ufficiali : Raspadori in attacco - giocano anche Fagioli e Vicario - Ho dato a loro il ruolo di davanti alla difesa. Israele (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Kanichowsky, Abu Fani, Haziza; Peretz, Gloukh; Madmon Spalletti in conferenza: «Loro sono una squadra che sa giocare a calcio, sarà una partita difficile» Che cosa cerca in questa partita? Le ammonizioni possono condizionare le scelte? «Io mi sono trovato benissimo qui a Udine quando ... (Ilnapolista.it)