Infortunio nel campo. Schiacciato dal trattore. Un 66enne grave a Parma (Di lunedì 14 ottobre 2024) Brutto incidente ieri a Gualtieri. Un uomo di 66 anni è rimasto seriamente ferito in un Infortunio agricolo accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un campo alle spalle di via Fattori, a ridosso del centro storico di Gualtieri. L'allarme è scattato poco dopo le 17, quando l'uomo, che abita in zona, è stato travolto da una delle ruote posteriori di un piccolo trattore, in un vigneto di sua proprietà, dove stava eseguendo alcuni lavoretti. Il 66enne era accanto al mezzo agricolo che, per un movimento improvviso, è finito per schiacciare parte del corpo dell'uomo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati l'ambulanza della Croce rossa di Guastalla con l'autoinfermieristica, l'automedica e anche l'elisoccorso di Parma, che è atterrato in un campo non distante dal luogo in cui si è verificato l'Infortunio.

