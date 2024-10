Incidente tifosi Foggia, il messaggio di cordoglio della Serie C (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il messaggio di cordoglio pubblicato dalla Serie C per i tifosi del Foggia scomparsi dopo un Incidente stradale. Tutti i dettagli La Lega Pro ha pubblicato un messaggio di cordoglio dopo l’Incidente stradale in cui hanno perso la vita tre tifosi del Foggia di ritorno dalla trasferta contro il Potenza di Serie C. COMUNICATO – Calcionews24.com - Incidente tifosi Foggia, il messaggio di cordoglio della Serie C Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildipubblicato dallaC per idelscomparsi dopo unstradale. Tutti i dettagli La Lega Pro ha pubblicato undidopo l’stradale in cui hanno perso la vita tredeldi ritorno dalla trasferta contro il Potenza diC. COMUNICATO –

