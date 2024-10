Incidente su un’isola dei Caraibi: perdono la vita Lenora Barbieri, dj italiana, e il compagno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leonora Barbieri, 36 anni, di Limbiate, artista e dj molto conosciuta tra Milano e la Brianza, è morta in un tragico Incidente in moto avvenuto sabato mattina sull’isola di Sint Maarten, nei Caraibi. La giovane si era trasferita lì da pochi mesi insieme al fidanzato, anch’egli deceduto sul colpo nell’Incidente. Secondo quanto riportato dai media locali, lo schianto è avvenuto su Illidge Road, dove la moto della coppia è finita contro un contatore elettrico. Per Leonora e il compagno non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Incidente in Francia: Tesla si schianta e prende fuoco, 4 morti Prima di trasferirsi ai Caraibi, Leonora aveva vissuto in Olanda e si era diplomata al Boccioni di Milano. Aveva lavorato come insegnante di sostegno a Cesano Maderno e come insegnante di arte a Limbiate e Nova Milanese. Oltre alla sua carriera artistica, era molto impegnata nel sociale. Thesocialpost.it - Incidente su un’isola dei Caraibi: perdono la vita Lenora Barbieri, dj italiana, e il compagno Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leonora, 36 anni, di Limbiate, artista e dj molto conosciuta tra Milano e la Brianza, è morta in un tragicoin moto avvenuto sabato mattina sull’isola di Sint Maarten, nei. La giovane si era trasferita lì da pochi mesi insieme al fidanzato, anch’egli deceduto sul colpo nell’. Secondo quanto riportato dai media locali, lo schianto è avvenuto su Illidge Road, dove la moto della coppia è finita contro un contatore elettrico. Per Leonora e ilnon c’è stato nulla da fare.Leggi anche:in Francia: Tesla si schianta e prende fuoco, 4 morti Prima di trasferirsi ai, Leonora aveva vissuto in Olanda e si era diplomata al Boccioni di Milano. Aveva lavorato come insegnante di sostegno a Cesano Maderno e come insegnante di arte a Limbiate e Nova Milanese. Oltre alla sua carriera artistica, era molto impegnata nel sociale.

