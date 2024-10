Incidente a Oliveto Lario: auto con tre ragazzi si schianta contro un muro. Uno di loro è grave (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oliveto Lario (Lecco), 14 ottobre 2024 – grave Incidente domenica sera a Oliveto Lario. Tre giovani di 20, 22 e 25 che viaggiavano sulla stessa auto, una vecchia Fiat 500, si sono schiantati contro un muro. Le condizioni di uno di loro sono critiche. L'Incidente è avvenuto sulla Lariana, la provinciale Lecco – Bellagio, nel tratto che attraversa l'abitato di Vassena. I tre lavorano tutti al Grand Hotel di Bellagio. L'intervento di salvataggio è stato molto complesso e lungo: i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie pneumatici per aprire un varco tra le lamiere, liberare i ragazzi rimasti intrappolati nell'abitacolo e consentire ai sanitari di Areu di soccorrerli. Ilgiorno.it - Incidente a Oliveto Lario: auto con tre ragazzi si schianta contro un muro. Uno di loro è grave Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)(Lecco), 14 ottobre 2024 –domenica sera a. Tre giovani di 20, 22 e 25 che viaggiavano sulla stessa, una vecchia Fiat 500, si sonotiun. Le condizioni di uno disono critiche. L'è avvenuto sulla Lariana, la provinciale Lecco – Bellagio, nel tratto che attraversa l'abitato di Vassena. I tre lavorano tutti al Grand Hotel di Bellagio. L'intervento di salvataggio è stato molto complesso e lungo: i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie pneumatici per aprire un varco tra le lamiere, liberare irimasti intrappolati nell'abitacolo e consentire ai sanitari di Areu di soccorrerli.

Spazzatrici perdono olio. Un incidente e disagi nella zona dello Stellario - Doppio guasto e doppia perdita d’olio in strada per due spazzatrici di Sistema Ambiente impegnate a ripulire la zona di piazza San Francesco e dello Stellario dopo la Notte Bianca. I due mezzi, in due diversi momenti (domenica mattina e ieri mattina), hanno accidentalmente cosparso d’olio l’asfalto e le pietre della zona, causando anche un lieve incidente a una coppia che domenica mattina intorno ... (Lanazione.it)