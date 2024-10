Il robot selvaggio domina il boxoffice italiano: un sequel è in arrivo, mentre scalza Joker: Folie à Deux (Di lunedì 14 ottobre 2024) Proprio quando Il robot selvaggio debutta in Italia conquistando la prima posizione al botteghino del weekend, i positivi risultati nel mondo del film DreamWorks Animation portano il regista Chris Sanders a confermarne il seguito. Joker: Folie à Deux arranca in Italia, ma è proprio umiliato negli USA. Comingsoon.it - Il robot selvaggio domina il boxoffice italiano: un sequel è in arrivo, mentre scalza Joker: Folie à Deux Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Proprio quando Ildebutta in Italia conquistando la prima posizione al botteghino del weekend, i positivi risultati nel mondo del film DreamWorks Animation portano il regista Chris Sanders a confermarne il seguito.arranca in Italia, ma è proprio umiliato negli USA.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Robot Selvaggio e Alperia : l'incontro tra tecnologia e sostenibilità - In occasione dell'uscita al cinema del Robot selvaggio il 10 ottobre, Alperia, uno dei principali produttori di energie rinnovabili in Italia, sponsorizza la tenera storia DreamWorks Animation con un concorso, abbracciando i valori della storia. (Comingsoon.it)

Il Robot Selvaggio : il film animato avrà un sequel - È una bella notizia per i fan del film per famiglie. L'omonimo bestseller di Peter Brown funge da materiale di partenza per questo film d'animazione. Durante la Contenders Series di Deadline di questo fine settimana, Chris Sanders ha dichiarato alla stampa che la Dreamworks Animation sta già sviluppando il seguito. (Movieplayer.it)

“Il robot selvaggio” - fiaba ecologista che mostra l’incontro tra natura e tecnologia con uno stupendo stile impressionista - Il tutto narrato con uno stile, definito dallo stesso Sanders come “un dipinto di Monet in una foresta di Miyazaki”. In maniera paradossale, sono gli animali ad essere diffidenti, distaccati verso il diverso ed in lotta tra loro, mentre il robot è l’unico in grado di provare emozioni. Alla nascita, attraverso l’imprinting, l’oca nata (che verrà chiamata Beccolustro, con la voce di Alessandro ... (Bergamonews.it)