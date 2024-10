“Il più grande aveva 21 anni”. Un terribile incidente, morti giovanissimi tifosi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 13 ottobre sulla strada statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo Potenza Est del capoluogo lucano. Tre giovanissimi tifosi del Foggia sono morti mentre stavano rientrando verso casa dopo avere seguito la partita della loro squadra a Potenza (finita 1-1). Il pulmino sul quale viaggiavano i tre giovani è andata a scontrarsi contro un’autovettura ed è uscito da una curva; uno dei ragazzi sarebbe morto sul colpo a seguito del violento impatto e alle ferite riportate. Gli tifosi che erano rimasti gravemente feriti sono invece morti all’ospedale poco dopo il ricovero. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gravissimo il bilancio dell’stradale avvenuto nella tarda serata del 13 ottobre sulla strada statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo Potenza Est del capoluogo lucano. Tredel Foggia sonomentre stavano rientrando verso casa dopo avere seguito la partita della loro squadra a Potenza (finita 1-1). Il pulmino sul quale viaggiavano i tre giovani è andata a scontrarsi contro un’autovettura ed è uscito da una curva; uno dei ragazzi sarebbe morto sul colpo a seguito del violento impatto e alle ferite riportate. Gliche erano rimasti gravemente feriti sono inveceall’ospedale poco dopo il ricovero.

