Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre: Concetta non perdona Ciro

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) © US RaiA Il, non c’è ancora tregua tra. L’uomo cerca di farsire ma lei non si sente ancora pronta. I dettagli su quello che accadrà questa settimana nella soap in costume nelle nostre. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ilda lunedì 14 a venerdì 182024 Lunedì 142024: primo giorno di lavoro per Odile Primo giorno di lavoro per Odile alla Galleria Milano Moda: Adelaide sembra aver accettato che la figlia lavori per la concorrenza. Ancora non si scioglie la tensione tra. Intanto è allarme in Atelier perché Botteri non trova alcuni bozzetti, mentre viene fissata la data per la presentazione dell’abito all’Aga Khan.