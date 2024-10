Il colpo basso di Laura Freddi a Sonia Bruganelli: “A Ballando con le Stelle fa la giurata-concorrente” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laura Freddi dice la sua su Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle L'articolo Il colpo basso di Laura Freddi a Sonia Bruganelli: “A Ballando con le Stelle fa la giurata-concorrente” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Il colpo basso di Laura Freddi a Sonia Bruganelli: “A Ballando con le Stelle fa la giurata-concorrente” Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)dice la sua sucon leL'articolo Ildi: “Acon lefa la” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

“Perché è finita la nostra amicizia”. Laura Freddi vuota il sacco su Sonia Bruganelli - Infatti, ha spiegato perché non sono più amiche da quando Paolo Bonolis si è separato dall’attuale concorrente di Ballando con le stelle. Si è anche concentrata sul percorso di Sonia a Ballando: “Non l’ho umiliata, come ha scritto qualche sito, in questo momento lei potrebbe migliorare”. . Laura Freddi e Sonia Bruganelli non sono più da considerare amiche e c’è un perché dietro questa ... (Caffeinamagazine.it)

Sonia Bruganelli - parla Laura Freddi : “La nostra amicizia non è andata avanti” - Anzi, aveva semplicemente espresso la sua opinione. Perché Sonia Bruganelli e Laura Freddi non sono più amiche Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Laura Freddi ha precisato che la sua amicizia con Sonia Bruganelli è finita. “La nostra amicizia non è andata avanti, si è lasciata con Paolo Bonolis e io non sono stata invadente. (Dilei.it)

Laura Freddi commenta la frase di Sonia Bruganelli a Mariotto : “Caduta di stile - è stata irrispettosa” - Continua a leggere . Laura Freddi commenta la frase che Sonia Bruganelli ha rivolto a Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. "Se aggiungi due punti al voto, chiedo a Madonia di prendere un caffè con te" ha dichiarato l'aspirante ballerina, e le sue parole, per l'ex di Bonolis, hanno rappresentato "una caduta di stile". (Fanpage.it)