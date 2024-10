Ilfattoquotidiano.it - “Ho bussato tutta la notte alla sua porta, volevo trom**rla”: Luca Barbareschi senza freni a Domenica In. Ecco a chi si riferiva

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “A Sanremo holasua”. A dirlo è, ospite dell’ultima puntata diIn insieme al cast e ai giudici di Bndo con le Stelle, di cui l’attore è uno dei grandi protagonisti di quest’anno. A sorprendere, però, non è tanto la dichiarazione di per sé, quanto piuttosto la persona che ha ricevuto le sue avances. Si tratta di Mara Venier, la storica conduttrice del programmale di Rai1, che in passato sarebbe stata desiderio sessuale dell’attore e regista milanese., infatti, ci avrebbe provato strenuamente, al punto di arrivare a bussare “lasua”, come ha chiarito ironicamente lui stesso. Ma da Venier sarebbe arrivato solo un due di picche: “non ha mai aperto”, ha rivelato deluso