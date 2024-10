Secoloditalia.it - Giovani spietati, assassini senza un perché: da Sharon a Manuel ucciso a Rozzano, ecco i casi che disorientano gli inquirenti

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), risse brutali e omicidi efferati: daVerzeni all’omicidio di, tutto restaun. E nel frattempo, volano i coltelli nel far west di Roma, che stavolta offre come set di una violenzatetto né legge il quartiere Ostiense, teatro di una malamovida che nella notte scorsa, a ridosso dell’alba, ha registrato l’accoltellamento di tre ragazzi all’uscita di una discoteca in Via Ostiense. I soccorritori hanno trasferito uno di loro – 18 anni, ferito alla schiena – al San Camillo. Un coetaneo raggiunto da un fendente alla spalla, è ricoverato al Santo Spirito. Mentre il fratello 20enne di uno dei due si trova ora al San Giovanni con una ferita al fianco. Tutti e tre refertati come codici rossi, non sarebbero in pericolo di vita. Impegnati nelle indagini, per accertare dinamica e motivi dell’aggressione, i poliziotti del commissariato Colombo.