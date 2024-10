Nerdpool.it - Game Freak subisce un attacco e si scatenano i leak

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nei giorni scorsi,– la software house di Nintendo responsabile di Pokémon – ha rivelato di aver subito, ad agosto, unai propri server, e questo ha portato a enormi, alcuni non pertinenti al mondo di Pokémon. Questo ha portato alle rivelazioni del futuro di uno dei franchise più importanti per Nintendo, così come a informazioni riguardanti Switch 2 e, come se non bastasse, anche alla rivelazioni di dati personali dei dipendenti della software house. Allo stato attuale, tutti i ricercatori disi sono messi a sviscerare quanto più possibile dai dati ottenuti e hanno trovato moltissime informazione riguardanti i titoli meno recenti. Sprite e artwork inutilizzati, prototipi di caratteristiche e giochi, così come build di giochi completi. Per i progetti futuri, invece, vi sono solo nomi in codice e pochi dettagli di base.