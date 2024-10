Donna scomparsa a Pontedera. Scatta l’allarme, ricerche a tappeto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pontedera, 14 ottobre 2024 – Una Donna di 50 anni, Flavia Mello Agonigi, è scomparsa da venerdì nella zona di Pontedera. L’ultimo avvistamento della sua auto sarebbe avvenuto nella zona di Capannoli, a Santo Pietro in Belvedere. l’allarme alla polizia è stato dato dal compagno. La Donna è irrintracciabile. Il suo cellulare è spento e nessuno al momento sa che fine abbia fatto. La Polizia con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pisa è al lavoro e invita chiunque avesse notizie a contattare il numero unico di emergenza 112. Gli inquirenti, che non escludono nessuna ipotesi, stanno ascoltando persone vicine alla Donna per capire che fine possa aver fatto. ricerche in corso anche con l’ausilio dei vigili del fuoco. Lanazione.it - Donna scomparsa a Pontedera. Scatta l’allarme, ricerche a tappeto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Unadi 50 anni, Flavia Mello Agonigi, èda venerdì nella zona di. L’ultimo avvistamento della sua auto sarebbe avvenuto nella zona di Capannoli, a Santo Pietro in Belvedere.alla polizia è stato dato dal compagno. Laè irrintracciabile. Il suo cellulare è spento e nessuno al momento sa che fine abbia fatto. La Polizia con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pisa è al lavoro e invita chiunque avesse notizie a contattare il numero unico di emergenza 112. Gli inquirenti, che non escludono nessuna ipotesi, stanno ascoltando persone vicine allaper capire che fine possa aver fatto.in corso anche con l’ausilio dei vigili del fuoco.

