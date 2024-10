Dengue, casi in aumento in Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Giovanni Leoni, fa il punto sull’andamento della Dengue in Italia. sat/gtr (fonte video: Fnomceo) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Dengue, casi in aumento in Italia Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Giovanni Leoni, fa il punto sull’andamento dellain. sat/gtr (fonte video: Fnomceo) Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza Dengue - i casi saliti a 179. Il sindaco Serfilippi : «Allarmismo esagerato» - FANO Le infezioni di dengue a Fano, nonostante le rassicurazioni delle autorità sanitarie locali delle settimane scorse sulla curva calante dei contagi, sono in continua... (Corriereadriatico.it)

Dengue - perché tanti casi proprio nelle Marche? Cosa dice il virologo - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Perché quest'anno le Marche sono state così colpite dalla Dengue? C'è un motivo per cui i focolai autoctoni dell'infezione si sono concentrati principalmente nell'area del Centro-Nord Italia (considerando anche i focolai più contenuti di ... (Webmagazine24.it)

Dengue - perché tanti casi proprio nelle Marche? Cosa dice il virologo - (Adnkronos) – Perché quest'anno le Marche sono state così colpite dalla Dengue? C'è un motivo per cui i focolai autoctoni dell'infezione si sono concentrati principalmente nell'area del Centro-Nord Italia (considerando anche i focolai più contenuti di Emilia-Romagna e a seguire Lombardia)? Sulla carta "non c'è un motivo in particolare", analizza il virologo Massimo Clementi. (Periodicodaily.com)