Cori razzisti in Sicilia, si siede e fa sospendere la partita. Gli avversari: “Maschera la sconfitta” (Di lunedì 14 ottobre 2024) È successo in una partita di Eccellenza: il giocatore della squadra di casa si è seduto a terra come gesto di protesta verso gli insulti razzisti. La partita è stata sospesa, ma gli avversari lo hanno accusato: "Hanno alzato un polverone che nasconde la vera differenza vista in campo" Fanpage.it - Cori razzisti in Sicilia, si siede e fa sospendere la partita. Gli avversari: “Maschera la sconfitta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È successo in unadi Eccellenza: il giocatore della squadra di casa si è seduto a terra come gesto di protesta verso gli insulti. Laè stata sospesa, ma glilo hanno accusato: "Hanno alzato un polverone che nasconde la vera differenza vista in campo"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Madrid - insulti razzisti alla partita tra streamer di Francia e Spagna : i Bleus lasciano il campo – Il video - Una partita tra non professionisti in uno degli stadi più belli e vivaci al mondo si è trasformata in un pessimo spot per il calcio, dal quale ha mutuato i comportamenti peggiori. Una partita che ha riservato fin dall’inizio momenti di tensione, fuori luogo per il tipo di evento organizzato, ma che si è esacerbata quando dagli spalti uno spettatore ha mimato il gesto della scimmia all’indirizzo ... (Open.online)

Madrid - insulti razzisti alla partita tra streamer di Francia e Spagna : i Bleus lasciano il campo – Il video - Una partita che ha riservato fin dall’inizio momenti di tensione, fuori luogo per il tipo di evento organizzato, ma che si è esacerbata quando dagli spalti uno spettatore ha mimato il gesto della scimmia all’indirizzo del creator francese Brawks, rivolgendogli anche insulti razzisti. Una partita tra non professionisti in uno degli stadi più belli e vivaci al mondo si è trasformata in un pessimo ... (Open.online)

Promozione - Monselice-Torre sospesa : partita interrotta per insulti razzisti al guardalinee - Un brutto pomeriggio di calcio a Monselice. . . Durante la quarta giornata del campionato Promozione (girone C), la sfida tra Monselice e Torre si è interrotta al 43’ del secondo. Di quelli che non fanno bene a questo sport e che purtroppo si continuano a ripetere, anche nel 2024, in modalità ciclica. (Trevisotoday.it)