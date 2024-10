Coppa del Mondo di Snowboard, gli Azzurri all’esordio stagionale nel Big Air (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ tutto pronto per la prima competizione stagionale di Coppa del Mondo di Snowboard. L’Italia è impegnata a Chur (Svizzera) nel Big Air, dal 19 al 20 ottobre. Il direttore tecnico tricolore Bartolomeo Pala ha convocato sette atleti della Nazionale. Nicola Liviero, Loris Framarin, Ian Matteoli, Alessia Vergani, Marilù Poluzzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto punteranno alle medaglie. Le gare di qualificazione ci saranno nel corso della mattina di sabato per la gara femminile, poi nel pomeriggio quella maschile. Le finali sono previste per il 20 ottobre. Foto fisi.org ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ tutto pronto per la prima competizionedideldi. L’Italia è impegnata a Chur (Svizzera) nel Big Air, dal 19 al 20 ottobre. Il direttore tecnico tricolore Bartolomeo Pala ha convocato sette atleti della Nazionale. Nicola Liviero, Loris Framarin, Ian Matteoli, Alessia Vergani, Marilù Poluzzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto punteranno alle medaglie. Le gare di qualificazione ci saranno nel corso della mattina di sabato per la gara femminile, poi nel pomeriggio quella maschile. Le finali sono previste per il 20 ottobre. Foto fisi.org ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

