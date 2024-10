Confronto tra i candidati alle regionali 2024 all’Assemblea di CNA Emilia-Romagna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si avvicina un momento importante per l’Emilia-Romagna: con la seconda legislatura di Stefano Bonaccini al termine, la regione si prepara a un rinnovamento politico che segna la fine di un’epoca. In questo contesto, l'Assemblea regionale di CNA Emilia-Romagna, prevista per martedì 15 ottobre 2024, assume un ruolo strategico. La prima associazione di rappresentanza imprenditoriale dell’Emilia-Romagna, con oltre 150mila iscritti, ha deciso di aprire un dialogo diretto tra le imprese e i candidati alla presidenza della Regione. L’appuntamento, intitolato “LA VOCE DEL FUTURO. INCONTRO TRA I candidati PRESIDENTE. Prospettive e soluzioni per le imprese e per la crescita della nostra regione”, è a Bologna presso il Dumbo, Binario Centrale, in via Camillo Casarini 19, dalle ore 16.00. Ospiti i tre candidati: Michele De Pascale, Federico Serra ed Elena Ugolini. Ilrestodelcarlino.it - Confronto tra i candidati alle regionali 2024 all’Assemblea di CNA Emilia-Romagna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si avvicina un momento importante per l’: con la seconda legislatura di Stefano Bonaccini al termine, la regione si prepara a un rinnovamento politico che segna la fine di un’epoca. In questo contesto, l'Assemblea regionale di CNA, prevista per martedì 15 ottobre, assume un ruolo strategico. La prima associazione di rappresentanza imprenditoriale dell’, con oltre 150mila iscritti, ha deciso di aprire un dialogo diretto tra le imprese e ialla presidenza della Regione. L’appuntamento, intitolato “LA VOCE DEL FUTURO. INCONTRO TRA IPRESIDENTE. Prospettive e soluzioni per le imprese e per la crescita della nostra regione”, è a Bologna presso il Dumbo, Binario Centrale, in via Camillo Casarini 19, dore 16.00. Ospiti i tre: Michele De Pascale, Federico Serra ed Elena Ugolini.

