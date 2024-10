Chiostri e segreti: l'Abbazia di Santa Giustina (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Basilica di Santa Giustina, uno dei luoghi simbolo di Padova e della Padovanità, è un plurisecolare sito ricco di fascino, fede, storia e arte. La nostra guida, storico sostenitore di Padovanità, don Federico Lauretta, ci accompagnerà nelle parti più remote e recondite della basilica Padovaoggi.it - Chiostri e segreti: l'Abbazia di Santa Giustina Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Basilica di, uno dei luoghi simbolo di Padova e della Padovanità, è un plurisecolare sito ricco di fascino, fede, storia e arte. La nostra guida, storico sostenitore di Padovanità, don Federico Lauretta, ci accompagnerà nelle parti più remote e recondite della basilica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palmanova : Fiera di Santa Giustina - da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre - Domenica 6 ottobre alle 11, nel Duomo Dogale si celebrerà il 431° Anniversario di fondazione della Fortezza di Palmanova con il Te Deum e la Santa Messa, a cui parteciperanno anche il Funcoro di In Hoc Signo Tuta Aps, la Cantoria Parrocchiale di Sevegliano e i rievocatori del Gruppo Storico Città di Palmanova. (Udine20.it)

La Padova delle origini : un viaggio nella storia - da Prato della Valle a Santa Giustina - Dallo splendido Prato della Valle, con le sue storie incredibili, ci immergeremo nei racconti di questa incredibile ed antica città. Fin dall'antichità questo spazio aperto ebbe funzioni economiche e ricreative. In epoca romana fu sede di un vasto teatro, lo Zairo, delle cui fondamenta sono... (Padovaoggi.it)

Visita guidata : "Nella pace di Santa Giustina" - A volte messa in ombra dall'”altro” Santo, ma non meno importante…anzi! La Basilica di Santa Giustina è testimonianza storica del Cristianesimo a Padova e della sua nascita. Ma la bellezza di questo luogo non è limitata alla Basilica che possiamo ammirare oggi, ma anche al Coro Vecchio, la... (Padovaoggi.it)