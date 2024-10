Champions League, Marchetti: “Con questo format, competizione interessante fino all’ultimo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Per capire il trend occorre aspettare un numero significativo di giornate. L’obiettivo è rendere il format interessante, toccando uno dei punti deboli della competizione, come i gironi troppo scontati. Nelle prime due giornate sono stati risultati eclatanti, ma chi ha vinto 9-2 ha poi perso la partita dopo. Due delle squadre che guidano il ranking Uefa hanno già perso una partita. Le caratteristiche di imprevedibilità di questo formato porteranno una competizione interessante e vivace fino all’ultima giornata“. Così il vice segretario della UEFA, Giorgio Marchetti, in un intervento a Radio Anch’io Sport su Radio 1. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Per capire il trend occorre aspettare un numero significativo di giornate. L’obiettivo è rendere il, toccando uno dei punti deboli della, come i gironi troppo scontati. Nelle prime due giornate sono stati risultati eclatanti, ma chi ha vinto 9-2 ha poi perso la partita dopo. Due delle squadre che guidano il ranking Uefa hanno già perso una partita. Le caratteristiche di imprevedibilità dio porteranno unae vivaceall’ultima giornata“. Così il vice segretario della UEFA, Giorgio, in un intervento a Radio Anch’io Sport su Radio 1.

