BergamoScienza: successo di pubblico per la 22esima edizione (Di lunedì 14 ottobre 2024) La XXII edizione del festival di divulgazione scientifica BergamoScienza si conclude con un bilancio eccezionale in termini di partecipazione. In totale, sono state 408.991 le persone che hanno seguito la manifestazione, di cui 82.828 dal vivo e 326.163 online, in collegamento da tutta Italia. Anche quest’anno BergamoScienza ha raccolto le voci di scienziati e divulgatori di fama internazionale, offrendo a una platea di partecipanti, sempre più numerosa e appassionata, un’occasione unica per comprendere, in maniera chiara e accessibile a tutti, i grandi temi scientifici della contemporaneità . Bergamonews.it - BergamoScienza: successo di pubblico per la 22esima edizione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La XXIIdel festival di divulgazione scientificasi conclude con un bilancio eccezionale in termini di partecipazione. In totale, sono state 408.991 le persone che hanno seguito la manifestazione, di cui 82.828 dal vivo e 326.163 online, in collegamento da tutta Italia. Anche quest’annoha raccolto le voci di scienziati e divulgatori di fama internazionale, offrendo a una platea di partecipanti, sempre più numerosa e appassionata, un’occasione unica per comprendere, in maniera chiara e accessibile a tutti, i grandi temi scientifici della contemporaneità .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

BergamoScienza - al via la XXII edizione - Gaia Sperandio e Tommaso Rota di WeScience porranno una domanda a un rappresentante di SACBO S. Il Sentierone ospiterĂ la fiera scientifica on the road con giochi, esperimenti, exhibit e attivitĂ interattive per avvicinare al mondo della scienza anche i piĂą piccoli. Per la prima volta prenderanno parte alla manifestazione 51 istituti scolastici di ogni ordine e grado e alcune altre realtĂ ... (Bergamonews.it)

BergamoScienza - al via le prenotazioni per gli eventi della XXII edizione - Attraverso le parole di premi Nobel e scienziati di fama internazionale, la XXII edizione del festival condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle infinite sfaccettature dell’intelligenza: da quella umana a quella artificiale, dall’intelligenza dei sistemi biologici, frutto di milioni di anni di evoluzione, alla logica e alla matematica sottese alla complessità dell’universo. (Bergamonews.it)