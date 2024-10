Baci e abbracci non sono casuali: il nuovo studio del laboratorio di psicobiologia della d’Annunzio (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è un nuovo studio del laboratorio di psicobiologia dell’università d’Annunzio che dimostra che gesti come Baci e abbracci non sono casuali, bensì nascondono però un dettaglio sorprendente. Lo studio, pubblicato sulla rivista Laterality, ha scoperto che, esattamente come è stato visto nelle Chietitoday.it - Baci e abbracci non sono casuali: il nuovo studio del laboratorio di psicobiologia della d’Annunzio Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è undeldidell’universitàche dimostra che gesti comenon, bensì nascondono però un dettaglio sorprendente. Lo, pubblicato sulla rivista Laterality, ha scoperto che, esattamente come è stato visto nelle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni Uomini e Donne del 19/09/24 : un bacio nel Trono over e un “confronto con l’ex” presente in studio - Di Armando oggi nulla, mentre Mario Verona ha chiuso la conoscenza con Morena. Di seguito le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi 19 settembre 2024. Sabrina invece ha dato l’esclusiva a Gabriele e raccontano che hanno dormito insieme ieri sera. Per quanto riguarda Gemma invece è scattato il bacio! Si è poi passati a Gemma che è uscita con Valerio e si sono ... (Isaechia.it)

"Bacio!". La sexy-pacchista di Affari tuoi fa impazzire De Martino : gelo in studio | Guarda - "Se hai un pacco blu, ti faccio dare un bacio da Ornella", promette De Martino E la pacchista sussurra: "Mi sacrifico". L'ex ballerino di Amici chiama al tiro proprio Stefania. . . "Antonio, detto Tony, detto a volte Tonino, Totò oppure Verna, il cognome", ricorda Giuseppe. "Oggi ha detto: 'Hai visto che bella? Sembra un fiorellino. (Liberoquotidiano.it)