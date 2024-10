Anacapri, locali della Chiesa a fuoco: donna ustionata ma fuori pericolo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della locale stazione di Anacapri, sono intervenuti a via Via Trieste e Trento nei pressi della piccola Chiesa di Santa Sofia. Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio che ha interessato principalmente un locale ricreativo e una stanza che il parroco aveva messo a disposizione di una donna in difficoltà economiche. La donna ha subìto delle ustioni ma é cosciente e non in pericolo di vita ed è stata trasferita nell’ospedale locale. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo Anacapri, locali della Chiesa a fuoco: donna ustionata ma fuori pericolo proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Anacapri, locali della Chiesa a fuoco: donna ustionata ma fuori pericolo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinierilocale stazione di, sono intervenuti a via Via Trieste e Trento nei pressipiccoladi Santa Sofia. Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio che ha interessato principalmente un locale ricreativo e una stanza che il parroco aveva messo a disposizione di unain difficoltà economiche. Laha subìto delle ustioni ma é cosciente e non indi vita ed è stata trasferita nell’ospedale locale. Sul posto i vigili del. L'articolomaproviene da Anteprima24.it.

