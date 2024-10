Inter-news.it - Ambrosini: «Inter al Maldini? Bisogna prepararsi a tutto!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Massimosi è espresso sul possibileessamento dell’per Daniel. Dal suo punto di vista, nel calcio di oggi nulla è da escludere. UNA CONSIDERAZIONE – Massimoha parlato a Radio TV Serie A dell’apprezzamento dell’per Daniel. Secondo il suo giudizio, è bene non escludere nulla nella realtà attuale del calcio italiano e non solo: «Dobbiamo prepararci al fatto che possa fare un percorso diverso dal Milan. Ha messo un mattoncino in più rispetto a quello che era un anno fa in termini di precisione, di colpi. Però deve tenere alto il livello dell’ambizione e della presenza dentro al campo se intende diventare un calciatore di livello superiore. Il fatto di compiere il salto ulteriore dipenderà dalla sua costanza».