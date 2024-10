Lapresse.it - Amadeus su Sanremo: “Mi mancherà, così come ascoltare le canzoni”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Lazza era al Suzuki, è fortissimo, mi piace tanto, mi è sempre piaciuto. Lo seguivo già da prima dimi, è chiaro. Mi, mi mancale. Il Suzuki Music Party l’hanno fatto per me, perché mi piacele. Era una festa di inizio e mi piaceva l’idea di dare ai cantanti l’opportunità di presentare i brani dell’autunno e di spiegare leal pubblico, cosa che di solito non si fa. Quelli della nuova edizionesono? Sono simpatici, bravi e carini”.nella puntata speciale di Password con Nicoletta De Ponti e La Ceci su Rtl102.5 dalle 17 alle 19. “Ogni anno ho ascoltato 850 brani per ‘Giovani’ e altri 600-700 per ‘Area‘. Quando ho visto Tananai per la prima volta e l’ho sentito cantare ‘Sesso occasionale’ ho detto ma questo è fortissimo”, ha aggiunto