Lapresse.it - Alpinismo, 18enne scala le 14 vette più alte del mondo: è il più giovane di sempre

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Unsherpa è tornato in Nepal accolto come un eroe dopo essere diventato la persona piùad averto tutte le 14piùdel. Il diciottenne Nima Rinji Sherpa ha raggiunto la cima di 8.027 metri del monte Shishapangma in Cina la scorsa settimana, completando la sua missione dire tutte ledelche superano gli 8.000 metri dizza. Ha battuto un precedente record di un altro Sherpa, che all’epoca aveva 30 anni. Dopo la sua ultimata di mercoledì, Nima Rinji ha scritto sul suo account Instagram che si trattava di “un omaggio a ogni Sherpa che abbia mai osato sognare oltre i confini tradizionali stabiliti per loro”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nima Rinji Sherpa (@nimasherpaofficial)