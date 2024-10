Sport.quotidiano.net - Adamant, quarto successo di fila. Nella ripresa la svolta dalla difesa

(Di lunedì 14 ottobre 2024)75 MONTEBELLUNA BASKET 63: Dioli, Sackey 11, Drigo 9, Santiago 10, Tio 4, Yarbanga 9, Solaroli 12, Turini 9, Ballabio ne, Braga ne, Cazzanti 3, Marchini 8. All. Benedetto. MONTEBELLUNA BASKET: Spinazzè 2, Bedin 4, Guazzotti, Muaremi 7, Marin 13, Prai 2, Bertan 1, Marostica, De Marchi 14, Guerrini 4, Martin 3, Guidolin 13. All. Saccardo. Parziali: 17-21; 40-40; 61-53. Soffre forse più del previsto, l’di coach Benedetto, per avere la meglio sui giovani di Montebelluna, ma alla fine i biancazzurri possono festeggiare ilin campionato davanti al solito infuocato pubblico della Bondi Arena. Gli ospiti reggono per due quarti e mezzo, poi Ferrara alza i giri ine concede appena 23 punti, meritando il