A Parigi il dibattito su Scalfari | il contributo della Fondazione Rosselli di Firenze

Firenze, 14 ottobre 2024 – Una giornata di dibattito per ricordare il centenario della nascita di Eugenio Scalfari, con un contributo da Firenze. Il 18 ottobre a Parigi, alla Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, si celebra il politico e fondatore del quotidiano La Repubblica, scomparso nel 2022: l'evento si intitola 'Eugenio Scalfari, le pouvoir des mots'. E' previsto un contributo della Fondazione Rosselli di Firenze, presieduta da Valdo Spini, con un focus tra i mondi tra giornalismo e politica. Nel corso della mattinata parleranno anche Frederic Attal, Alessandro Giacone, Ezio Mauro e Walter Veltroni. Nel pomeriggio, con inizio dalle ore 14.30, interverranno Corrado Augias, Marc Semo, Bernardo Valli e Bernard Guetta.

