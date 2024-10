Valditara: “L’AI deve essere sempre governata dall’uomo” (Di domenica 13 ottobre 2024) Giuseppe ValditaraCAPRI – “L’intelligenza artificiale deve essere sempre governata dall’uomo, ma è una straordinaria opportunità per personalizzare la didattica. Noi siamo tra i primi paesi e di questo sono orgoglioso ad aver fatto partire una sperimentazione per il momento in quattro regioni italiane, Calabria, Lazio, Toscana e Lombardia”. Così il ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’assemblea dei giovani industriali a Capri. Lopinionista.it - Valditara: “L’AI deve essere sempre governata dall’uomo” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) GiuseppeCAPRI – “L’intelligenza artificiale, ma è una straordinaria opportunità per personalizzare la didattica. Noi siamo tra i primi paesi e di questo sono orgoglioso ad aver fatto partire una sperimentazione per il momento in quattro regioni italiane, Calabria, Lazio, Toscana e Lombardia”. Così il ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe, intervenendo all’assemblea dei giovani industriali a Capri.

