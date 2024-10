Liberoquotidiano.it - Un segnalatore e un telefonino: ecco come ti portano via l'auto | Guarda

(Di domenica 13 ottobre 2024) Prendi Juan Jesus (che forse non tutti conoscono perché c'è anche a chi del calcio importa un fico s: stiamo parlando del numero 5 del Napoli, classe 1991, brasiliano, difensore e con oltre 530mila followers su Instagram)., è capitato un guaio a Juan Jesus: o meglio, è stato vittima di una bella scocciatura (ché, d'accordo, non s'è mica concretizzata nel peggio, però vuoi mettere? «Solo sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro», scrive lui stesso sui social). Napoli (la “così bella città”). In questi giorni (cioè a campionato ampiamente iniziato, però il pallone c'entra zero). È la storia di un furto, pardon: di un tentativo di furto, ai danni del suo Range Rover (un suv) nero ritrovato col finestrino spaccato e l'abitacolo sotto sopra.