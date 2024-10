Movieplayer.it - The Bourne Dilemma: Matt Damon tornerà nel prossimo film di Edward Berger

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)a recitare nelsu Jason, diretto dal regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale,non ci ha messo molto a lanciarsi nella produzione diin franchising.ha diretto il pluripremiatoNetflix Niente di nuovo sul fronte occidentale e l'acclamato Conclave di quest'anno e, come già riportato, è stato contattato per dirigere ildi Jason. Jason: ecco quante auto sono state distrutte per una scena d'azione Il nuovodel franchiseha dichiarato cheper "un altro"del franchise di. Secondo un annuncio di Production Weekly, ilcapitolo si intitolerà "The" eha firmato per la regia