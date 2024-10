Tennis ATP Shanghai 2024 ? Finale Sinner - Djokovic in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner per il primo titolo a Shanghai, Novak Djokovic per il 100° nel circuito ATP: è grande sfida sul Centrale tra il n°1 del mondo e il serbo. Il match alle ore 10:30 in diretta su Sky Sport Uno in streaming su NOW,. Sarà ancora Sinner contro Djokovic: l'ottavo capitolo della sfida, questa volta, vale il titolo di Shanghai. Si tratta della seconda Finale tra i due giocatori dopo quella di Torino 2023. Jannik è sotto nei precedenti, ma ha sconfitto il serbo tre volte nelle ultime quattro, diventando il primo primo italiano a battere Nole in più di una occasione in carriera. Lo Shanghai Masters dura 12 giorni sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena, ha un montepremi di quasi 9 milioni di dollari. Fa parte del circuito Atp Tour Masters 1000 e si è disputato per la prima volta nel 2009. Digital-news.it - Tennis ATP Shanghai 2024 ? Finale Sinner - Djokovic in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikper il primo titolo a, Novakper il 100° nel circuito ATP: è grande sfida sul Centrale tra il n°1 del mondo e il serbo. Il match alle ore 10:30 insu SkyUno in streaming su NOW,. Sarà ancoracontro: l'ottavo capitolo della sfida, questa volta, vale il titolo di. Si tratta della secondatra i due giocatori dopo quella di Torino 2023. Jannik è sotto nei precedenti, ma ha sconfitto il serbo tre volte nelle ultime quattro, diventando il primo primo italiano a battere Nole in più di una occasione in carriera. LoMasters dura 12 giorni sui campi in cemento della Qizhong Forests City Arena, ha un montepremi di quasi 9 milioni di dollari. Fa parte del circuito Atp Tour Masters 1000 e si è disputato per la prima volta nel 2009.

